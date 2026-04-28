大勢から注目される人のことを“スター”と呼ぶのは言い得て妙だと常々思う。輝く存在を表す言葉として相応しいうえに、星は見えても手には届かないものだからだ。 （関連：【画像あり】平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太、ディズニーランドやLA観光を満喫） Number_iは間違いなくスターであると同時に、ファンとの距離を“i=愛”で埋めてきたグループだろう。昨年9月にスキットを含むコンセプチュアル