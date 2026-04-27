株式会社ビーケージャパンホールディングスは、公益財団法人 日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、日本の国技である「大相撲」を応援している。今回、2026年5月1日（金）より、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した、肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』（総カロリー1,856kcal*1、総重量661g*2