カブス今永昇太は6回途中5失点で2敗目【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で12試合60打席ぶりの6号を含む、今季初の1試合3安打をマークした。サイクル安打に王手をかける躍動で、打率は.262に上昇。チームは完封で2連勝を飾った。「1番・指名打者」で先発出場し、まずは今永昇太投手と対峙した。第1打席は四球を選んで出塁。