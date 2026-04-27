生島峰至氏が指摘…素早いゴロ捕球→送球に重要な“順番”ゴロ処理のスピードを上げようとしたとき、多くの小中学生は「とにかく速く動くこと」に意識が向いてしまう。しかし、大阪桐蔭高出身で、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、ただ急ぐことと、技術に基づいた速さは全くの別物であると警告する。大切なのは、捕球、握り替え、ステップという一