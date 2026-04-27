板垣李光人主演映画『口に関するアンケート』の本予告と本ポスターが公開され、新たに中村獅童と柄本時生の出演が発表された。 参考：綱啓永、吉川愛、ME:I MOMONA、TAGRIGHT 西山智樹ら、『口に関するアンケート』出演決定 手のひらサイズの装丁とたった60ページという短い物語の中で恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として累計発行部数32万部を突破した背筋のホラー小説『口に関するアン