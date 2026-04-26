7回に安打で出塁したコンフォートへポーズを要求【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースのキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が見せた相手選手への“ちょっかい”が話題となっている。25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦で、安打で出塁したマイケル・コンフォート外野手に対してドジャースのセレブレーションをやらせようと要求した。微笑ましい交流にファンも笑顔になった。注目