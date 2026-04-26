7回に安打で出塁したコンフォートへポーズを要求

【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースのキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が見せた相手選手への“ちょっかい”が話題となっている。25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦で、安打で出塁したマイケル・コンフォート外野手に対してドジャースのセレブレーションをやらせようと要求した。微笑ましい交流にファンも笑顔になった。

注目のシーンは、ドジャースが大きくリードして迎えた7回2死走者なしの場面だった。コンフォートがウィル・クライン投手から単打を放って一塁へ出塁。塁上に到達した直後、キケはベンチからコンフォートに向かって何やら合図を送った。塁上のコンフォートもやや困惑していた。

この一連の出来事に対し、球団や現地メディアも即座に反応した。ドジャース公式X（旧ツイッター）は泣き笑いの絵文字を添え、「マイケルにドジャースのセレブレーションをやらせようとするキケ」と実際の様子を公開した。また、専門メディア「Dodgers Digest」のチャド・モリヤマ記者は「ファンには嫌われていたのは知ってたけど、選手たちには愛されていたようだね」と言及した。

昨季までドジャースに在籍していた相手に、かつてのセレブレーションを要求するキケの振る舞いにファンも爆笑だ。「あのセレブレーションのやり方、絶対知らないと思うよ、塁に出たことなかったんだからね（笑）」「これぞキケらしいよな、いつも楽しさを持ち込んでくる」「懸命に練習してたコンフォートが移籍してもチームメイトから愛される理由」「オモロすぎる」「キケほんまおもろいwww」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）