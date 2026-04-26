過去2年の観客動員数はメジャー27位【MLB】ナショナルズ 6ー3 Wソックス（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は25日（日本時間26日）、本拠でのナショナルズ戦に「2番・一塁」で先発した。今季5度目の1試合3三振を喫するなど、連続試合安打は「7」でストップ。この日は快音を響かせられなかったが、場内は人、人、人。地元記者も驚きを持って伝え、ファンからは「ムラカミ効果」との指摘も寄せられた。シ