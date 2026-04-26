6回1死から秋山が強烈打球も…■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）またも好守を披露した。阪神・中野拓夢内野手が26日、甲子園での広島戦で安打性の打球をアウトにする超絶美技を披露した。接戦の試合で発揮した“神業”に「マジで神」「忍者すぎる」とファンも称賛を惜しまない。佐藤輝明内野手のソロで先制した阪神だったが、以降はなかなか得点が奪えず。1-0で6回を迎えた。1死から秋山が強烈な打球を飛ばし、右前に落ちるか