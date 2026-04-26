ロブ・フリードマン氏が称えた佐々木の“武器”【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）苦心の末に今季初勝利を掴んだ佐々木朗希投手が信じた“魔球”に、米ファンが虜になった。佐々木は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発登板。5回0/3を投げて4失点も、打線の援護に恵まれ待望の白星を手にした。右腕の切り札とも言える変化球が見せた変化がSNS上で話題となった。その“魔球”が投