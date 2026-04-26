ロブ・フリードマン氏が称えた佐々木の“武器”

【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

苦心の末に今季初勝利を掴んだ佐々木朗希投手が信じた“魔球”に、米ファンが虜になった。佐々木は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発登板。5回0/3を投げて4失点も、打線の援護に恵まれ待望の白星を手にした。右腕の切り札とも言える変化球が見せた変化がSNS上で話題となった。

その“魔球”が投じられたのは3回先頭でピート・クロウ＝アームストロング外野手を迎えた場面。佐々木は3球三振に仕留めた。投げたのは佐々木が得意とするスプリット。89.2マイル（約143.6キロ）で空振りを奪った。

“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は、自身のX（旧ツイッター）でこの一球を取り上げた。「ロウキ・ササキのえげつない89マイル（約143.2キロ）のスプリット。通常のスプリット・フォークと比べて5マイル（約8.1キロ）以上速い」と球速データを添えて、急激に落下した一球を称えた。

MLB公式の「ベースボール・サバント」によると、落下幅は33インチ（約83.8センチ）。フリードマン氏が分析した球速アップもあり、打者のバットは呆気なく空を切った。ファンもSNSで反応。「スプリットが制御できていた」「ゾーンに決まればそうそう打てん」「不可解すぎる変化」「カーブっぽく見えていた」「打たれる気がしない」とコメントを寄せていた。

佐々木は5回0/3を投げて7安打4失点、5奪三振1四球。最速は98.5マイル（約158.5キロ）を記録。今季最多の99球を投げて、昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星を手にした。（Full-Count編集部）