昨年7月15日以来の始球式…川崎重工のサポーティングゲーム■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）26日に甲子園で行われた阪神-広島戦の始球式に、モデルのトラウデン直美さんが登場した。ショートパンツから豪快な投球を披露。まさかの結果に苦笑いを浮かべたが、聖地は大喝采だった。この日は川崎重工のサポーティングゲームとして行われ、同社のCMに出演しているトラウデンさんが大役を務めた。昨年7月15日の中日戦でも始球式を