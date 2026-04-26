『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山崎あみラジオDJ、モデルと多彩に輝く山崎あみが、1年3ヵ月ぶりに4月27日（月）発売『週刊プレイボーイ19・20合併号』のグラビアへ帰還。磨き上げられた姿は、より洗練され、より華やかに。凜とした美貌をいま解き放つ。【写真】山崎あみの撮り下ろしグラビア＊＊＊【実は私、めっちゃ子供なんです！】――今回のテーマは「内面に潜む少女性」。静かな森の中の別荘で、無垢な姿を撮