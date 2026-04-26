米メディア報道レッドソックスが25日（日本時間26日）、解任するアレックス・コーラ監督に代わり、チャド・トレイシーが暫定監督に就任する見通しだと複数の米メディアが報じた。この日、球団はアレックス・コーラ監督の電撃解任。名門球団が下した決断をメディアは一斉に報じていた。今季、3Aのレッドソックス監督を務めていたトレイシーに白羽の矢が立ったようだ。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイテンゲール記者が自身