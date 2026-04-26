土谷鉄平氏が伝授…「肩のライン」を意識したスイングの安定術バッティングにおけるフォロースルーの形は、打球の飛距離やスイングの安定感に直結する。少年野球の現場では「最後までしっかりバットを握れ」と指導されることが多いが、プロの達人はどう考えていたのか。中日、楽天、オリックスで15年間プレーし、2009年にパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さんが、理想の形と上達のための練習法を語る。左打ちの土谷さんは現