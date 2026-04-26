年中夢球さんが解説…見守る親と見張る親の決定的な違い少年野球に邁進する我が子を、保護者はどう導いていくべきか。野球講演家として全国各地を訪れ、多くの選手や保護者・指導者をメンタル面でサポートしている年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、“否定と強制”が子どもの自立や自主性を損なうと強調する。年中夢球さんによると、親のタイプは「見守る親」と「見張る親」に分かれる。子どもが失敗しても這い上がって