[4.25 プレミアリーグ第34節](エミレーツ スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 4 ベン・ホワイトDF 5 ピエロ・インカピエDF 6 ガブリエル・マガリャンイスMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 36 マルティン・スビメンディMF 41 デクラン・ライスFW 10 エベレチ・エゼFW 20 ノニ・マドゥエケFW 29 カイ・ハバーツ控えGK 13 ケパ・アリサバラガDF 3 クリスティアン