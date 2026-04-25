パ・リーグ2軍戦3試合の結果パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は25日、3試合が行われた。ロッテはハヤテに1-7で敗れ、6連敗となった。先発の西野勇士投手は2回1安打無失点と好投。しかし、2番手の石川柊太投手が7回に2本の適時打で3点を失うと、8回には吉川悠斗投手が2失点、9回には菊地吏玖投手も2点適時打を浴びた。打線は8回に岡大海外野手の適時打で1点を返すにとどまった。岡は2安打1打点と孤軍奮闘した。西武はDeNA