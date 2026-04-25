乃木坂46の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』収録の「君ばかり」が、ファンのあいだで大きな話題を呼んでいる。作詞作曲を手がけたのは、バナナマンの2人が扮するフォークデュオ・赤えんぴつのおーちゃん（設楽統）。歌唱するのは41stシングルの選抜メンバーで、赤えんぴつが乃木坂46に楽曲提供を行うのは今回が初めてだ。 （関連：【画像あり】まるで彼氏視点？遠藤さくら、井上和ら