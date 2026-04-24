OpenAIが「GPT-5.5」を2026年4月23日に発表しました。GPT-5.5はGPT-5.4と同等の処理速度ではるかに高い性能を発揮するとアピールされており、各種ベンチマークではClaude Opus 4.7を上回るスコアを記録しています。Introducing GPT-5.5 | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/GPT-5.5はChatGPT内で「GPT-5.5 Thinking」と「GPT-5.5 Pro」として提供されています。GPT-5.5 Thinkingはエージェント性能や知識性能な