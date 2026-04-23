6回2死二、三塁の大ピンチを切り抜けて渾身のガッツポーズ【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点の快投を見せた。チームは敗れたものの、敵将からは「腹を立てた」と独特な表現で称賛の声を寄せた。マウンドでは気迫を前面に押し出した。最大の山場となった6回2死二