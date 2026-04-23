MOMOKAさん、NANAMIさん、TAMAKIさんが今季から加入今季から楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」に加わった新メンバー。ここではMOMOKAさん、NANAMIさん、TAMAKIさんの3人を取り上げる。◇MOMOKAさん石川県出身で1月28日生まれ、ニックネームは「もも」。趣味はスポーツ観戦、ダンス。人生で一番感動したことは「石川県のお米のおいしさ！」。最年少メンバーであるMOMOKAさんは、6歳から中学3年生