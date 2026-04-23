敵地・ジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。防御率0.38、最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測した。中盤にピンチを招いたが、衝撃の1球で三振斬り。LA解説も「おーっ！」と唖然とした。初回は2死一、二塁