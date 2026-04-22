昨年の援護点「2.7」はメジャーワースト4位【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャース・山本由伸投手は21日（日本時間22日）、敵地・ジャイアンツ戦で7回6安打3失点と好投したものの、今季2敗目（2勝）を喫した。打線の援護はわずか1得点。今年も続く“無援護病”にファンも肩を落としている。初回に4安打を集められて3点を失う立ち上がりとなった。しかし2回以降は立ち直り、3イニン