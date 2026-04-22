映画チケット予約アプリ「映画ランド」は、作品検索からチケット購入までの体験をよりスムーズにするため、大幅なリニューアルを実施しました。今回のアップデートでは、「観たい映画を見つける」「映画館を選ぶ」「チケットを予約する」までの流れが、より直感的で使いやすくなっています。さらに、映画の魅力をより楽しめる新機能も追加し、映画との出会いが広がるアプリへと進化しました。リニューアルの背景最近では、「どんな