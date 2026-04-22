今季ファームでは15試合で打率.298、3本塁打■巨人 ー 中日（22日・前橋）巨人は22日、前橋・敷島球場で中日戦に臨む。試合開始約1時間前に両チームのスタメンが発表されると、巨人の3番にファンの視線が集中した。「めっちゃ期待してる」「頼んだ！」と反響が寄せられている。「1番・中堅」に佐々木俊輔外野手、「2番・左翼」にトレイ・キャベッジ外野手が座り、「3番・遊撃」で先発するのが、20歳の石塚裕惺内野手だった。21日