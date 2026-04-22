立命館大学卒業の"Iカップかしこボディ"で注目を集めるグラビアアイドルの佐野なぎさが、4月22日（水）にファースト写真集『なぎさの初めて』（KADOKAWA）を発売する。初のTバック、初の手ブラ、初のコスプレ......と、文字通り彼女の"初めて"が詰まった一冊となっている。もともと彼女は、デビュー間もない2024年4月に、週プレとTGIFで共催した「ツギクルガールオーディション」に参加し、「週プレ賞」を受賞。記念に初のデジタル