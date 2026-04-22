米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を2026年4月9日（木）よりAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/anker-a121d）、直営店 Anker Sto