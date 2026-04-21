この記事をまとめると ■農業用車両も普通車と同様に中古市場で活発に取引されている ■価値判断は走行距離でなく「稼働時間」が基準となる点が特徴的 ■売買のタイミングや車種で価格が大きく変動する 農業用車両の独特な中古事情 トラクター、耕うん機、コンバインなど、農業に従事する車両のことをひとまとめに農業用車両と呼ぶが、こうした車両たちは普通の乗用車と同じように中古車として市場に出まわることがあるのだろう