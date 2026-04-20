民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、新製品となるOsmo Pocket 4を発表した。DJIの人気製品である1インチCMOSセンター搭載ポケットジンバルカメラである前モデルの世界的な成功を踏まえ、今回の新製品ではイメージング性能がさらに強化されている。4K/240fps[1]の印象的なスローモーション映像や低照度環境下でのクリアな映像を撮影することができる。14ストップのダイナミックレンジ[1