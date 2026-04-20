ロッキーズでプレーするモニアックが躍動【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手の“弟分”が見せた暴れっぷりに、日本のファンが複雑な心境を抱いている。19日（日本時間20日）に敵地で行われたロッキーズ戦で、かつてエンゼルスで大谷のチームメートだったロッキーズのミッキー・モニアック外野手が2安打3打点や好守で活躍した。チームの逆転勝利に貢献し、日本のファンは「も