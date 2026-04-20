ドミニカナインの物議醸す行動…一人違ったタティスJr.3月のWBC。ドミニカ共和国の至宝、フェルナンド・タティスJr.外野手が見せた「Call Me（電話して）」のジェスチャーから、わずか9日――。異例のスピードで世界同時配信の公式コラボへと発展させたのが、日本茶ブランド「お〜いお茶」を展開する伊藤園だ。なぜ“爆速決断”は可能だったのか。そこには、ネガティブな空気を一転させた“日本愛”があった。当初、ドミニカ共