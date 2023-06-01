敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。5試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。佐々木朗希投手は今季初勝利をかけて先発する。前日18日（同19日）の同戦では9回に右前打を放ち、日本人最長を更新する50試合連続出塁を記録。1900〜1901年ウィリー・キ