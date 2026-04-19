21打数10安打の打率.476、5本塁打【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「7番・捕手」で先発出場。2回の第1打席で今季5号ソロを放った。出場機会が限られながらも、ここまで21打数10安打の打率.476、5本塁打と覚醒。「これで控えっておかしいだろ」と米ファンも驚いている。ラッシングは2-1の1点リードの2回