遊撃・山田が痛恨のエラーも…3回10安打の猛攻を受けた阪神の今朝丸裕喜投手が19日、ゼロカーボンベースボールパークで行われたファーム・リーグ、広島戦に先発登板した。しかし、3回10失点の大炎上で敗戦投手に。もっとも、自責点はまさかの1。ボックススコアを見た野球ファンは「!?!?!?!」「何が起きた？笑」と困惑している。今朝丸は19日までに4試合に登板し、19イニングで防御率0.95、WHIP0.63と好投を連発していた。直近2