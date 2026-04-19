9回1死一塁から高橋周の打球は抜けるかと思われたが…■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）阪神は19日、甲子園での中日戦に7-5で勝利した。9回はラファエル・ドリス投手がピンチを招いたが、中野拓夢内野手がヒット性の打球をもぎ取る好守を披露。「鳥肌立った」「エグすぎるやろ」と虎党も仰天した。2点リードして迎えた9回、“エリア7”が発動した。ドリスが1死一塁の場面で高橋周に一二塁間を破られるような痛打を浴びた。抜け