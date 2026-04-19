乃木坂野球部の視点と注目選手18日にパーソル パ・リーグTVで配信された「乃木坂野球部とゆる〜く野球を見よ？」に乃木坂46の黒見明香さん、長嶋凛桜さん、GG佐藤氏が出演した。自身で選手の情報をまとめた“黒見ノート”を作るほどプロ野球に詳しい黒見さんと、それに対して知識はまだまだという長嶋さん。そんな2人が今回の試合で対戦する日本ハムと西武の気になる選手について語った。黒見さんは「『新しい環境に身を置くこ