乃木坂野球部の視点と注目選手

18日にパーソル パ・リーグTVで配信された「乃木坂野球部とゆる〜く野球を見よ？」に乃木坂46の黒見明香さん、長嶋凛桜さん、GG佐藤氏が出演した。自身で選手の情報をまとめた“黒見ノート”を作るほどプロ野球に詳しい黒見さんと、それに対して知識はまだまだという長嶋さん。そんな2人が今回の試合で対戦する日本ハムと西武の気になる選手について語った。

黒見さんは「『新しい環境に身を置くことで、新たな自分を探したい』という話をされていて。打撃もすごく好調なので、打点に絡む活躍に期待したいと思います」と桑原将志外野手の名前を挙げ、長嶋さんはプロ野球名鑑を片手に西武の選手をチェック。この日1軍に登録されたレジェンド・栗山巧外野手が気になると言った。

すると、「良いところに目をつけますね！」とGG氏。元同僚でもある栗山について「プロ野球選手で結婚するなら絶対栗山。顔がかっこいいし、性格が熱くて優しい。大好きだね」とその魅力を語った。なお、栗山は9回に代打で登場し、今季初打席で安打を放っている。

また、日本ハムでは、スタメン入りした山縣秀内野手に黒見さんがフォーカス。「（今季）初ヒットがまだ出ていないので。守備が素晴らしい選手なんですけど、モイネロ投手からホームランを打ったり……今日はヒット、ホームランに期待したいねって」と博識ぶりを発揮した。

北海道出身の長嶋さんは「昨日は負けてしまったので、万波さんがカキーンと一発打ってくださったりしないかな、なんて思ったり」と万波中正外野手に期待を寄せる。この日は一発は出なかったが、ここまでリーグトップの7本塁打と好調だ。

その後もGG氏による野球のレクチャーが行われるなど、さまざまな野球トークで盛り上がった今回の配信。乃木坂46の「あなたのハートに、ズッキュン」とGG氏の「キモティー！」のコラボなども行われた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）