楽天・辰己の逆方向への打球は左中間方向に伸びた■楽天 9ー1 ロッテ（18日・楽天モバイル最強パーク）18日に楽天モバイルパークで行われた楽天-ロッテ戦で、打球が“消える”珍事が起きた。中継席も大混乱のプレーを、DAZN公式X（旧ツイッター）が「いったい何が……?!」として公開。「そういうことねw」「そんな事があったとは」と衝撃を与えた。楽天が3点リードする5回だった。先頭の辰己は田中の外角カットボールにバット