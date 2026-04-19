楽天・辰己の逆方向への打球は左中間方向に伸びた

■楽天 9ー1 ロッテ（18日・楽天モバイル最強パーク）

18日に楽天モバイルパークで行われた楽天-ロッテ戦で、打球が“消える”珍事が起きた。中継席も大混乱のプレーを、DAZN公式X（旧ツイッター）が「いったい何が……?!」として公開。「そういうことねw」「そんな事があったとは」と衝撃を与えた。

楽天が3点リードする5回だった。先頭の辰己は田中の外角カットボールにバットを合わせる。打球は逆方向に伸び、中堅手の藤原と左翼手の西川がともに追いかけながら行方を見守った。

実況は「伸びていって、入った!? 入った!? ハマったんですか。これでボールデッドということでツーベースです」と驚きをもってまさかの事態を伝えた。藤原は苦笑いでハマった打球を取り出し、西川は興味深そうにフェンスを覗いていた。

ファンは「辰己選手の打球速度とパワーが規格外すぎる」「辰己このスイングであそこまで持っていけるの地味に凄すぎないか」「逆方向この当て方でこんな伸びんの？」「その当て方でそこまで伸びるの普通に考えてやばいな」と辰己の打撃にも注目していた。（Full-Count編集部）