トライネンは今季8試合で4ホールド、防御率0.00【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦した。試合前、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者がブレイク・トライネン投手の頭部に打球が当たったことを伝え、ファンに心配の声が広がっている。アルダヤ記者は自身のX（旧ツイッター）に「先ほど、トラ