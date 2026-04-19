トライネンは今季8試合で4ホールド、防御率0.00

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦した。試合前、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者がブレイク・トライネン投手の頭部に打球が当たったことを伝え、ファンに心配の声が広がっている。

アルダヤ記者は自身のX（旧ツイッター）に「先ほど、トライネンがドジャースのブルペンに立っていた際、打撃練習の打球が頭部に当たった。チームが現在、彼の状態を確認しているが、今のところ大丈夫そうだと彼らは考えている」と伝えた。

昨年は32試合で防御率5.40に終わったトライネンだが、今季はここまで救援の一角として8試合で1勝0敗4ホールド、防御率0.00と大車輪の活躍を見せている。

ファンからは「ひいいいいいい、トライネン大丈夫か？」「今年復活してるだけにやめてくれええ」「大丈夫なんか 頭はやばいから気を付けてくれぇ」「マジで？」「なんてことだ」「トライネン心配」「何が起きてるんだ」「彼の無事を願っている」など心配する声が殺到した。（Full-Count編集部）