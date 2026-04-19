8日Dバックス戦での勝利以来、11日間白星なし…【MLB】カブス 4ー2 メッツ（日本時間19日・シカゴ）千賀滉大投手が所属するメッツは18日（日本時間19日）、敵地で行われたカブス戦に2-4で敗れ、泥沼の10連敗となった。カルロス・メンドーサ監督は「私は腹を立てている」と上向かない現状に怒りを示した。2回にビエントスの2号ソロで先制したが、直後に先発のペラルタがハップにソロを許して同点に追いつかれる。6回にはケリー