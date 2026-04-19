8日Dバックス戦での勝利以来、11日間白星なし…

【MLB】カブス 4ー2 メッツ（日本時間19日・シカゴ）

千賀滉大投手が所属するメッツは18日（日本時間19日）、敵地で行われたカブス戦に2-4で敗れ、泥沼の10連敗となった。カルロス・メンドーサ監督は「私は腹を立てている」と上向かない現状に怒りを示した。

2回にビエントスの2号ソロで先制したが、直後に先発のペラルタがハップにソロを許して同点に追いつかれる。6回にはケリーに決勝の3ランを許して力尽きた。7日（同8日）のダイヤモンドバックス戦で勝利して以来、これで11日間も白星がない。

地元放送局「SNY」が試合後のメンドーサ監督のインタビューを公開。「ファンには、腹を立ててフラストレーションを溜める権利が十分にある。彼らはチームのことを思っている。それは我々も同じ。我々は、彼らと同じくらい勝ちたいと願っている」と率直な思いを口にした。

さらに「我々はグラウンドに出て結果で示すしかない。ファンの皆さんの今の気持ちは理解している。もし私がファンの1人だったとしても、同じようにムカついているだろう。私は腹を立てている。（クラブハウスにいる）選手たちも腹を立ててている」と胸中を明かした。（Full-Count編集部）