16打点はサトテルに並ぶ…連日の好機での大活躍阪神の森下翔太外野手が18日、本拠地での中日戦で同点打を含む4打数2安打2打点の大暴れを見せた。前日の試合でも本塁打を放っており、この日もチームを救う勝負強い打撃を披露。本塁打と打点でリーグトップに立つ若き主軸の躍動に、感嘆の声が上がっている。頼れるバットが甲子園で快音を響かせた。3回2死一塁の第2打席で、相手先発の大野が投じた初球を捉え、左翼の頭上を越える