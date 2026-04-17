地震の強い揺れを体験できる山形県の「地震体験車」が新しくなり、17日、報道機関に公開されました。東日本大震災や南海トラフ地震を想定した揺れを体感できるほか、非常時に電源を供給できます。新たに導入された「地震体験車」です。東日本大震災などの過去の地震や今後の発生が想定されている南海トラフ地震など合わせて12パターンの再現を体験できます。記者「YBC新人記者の渡辺です。これからさっそく体験してみます」