ダイエットといえば「糖質オフ」が定番ですが、いま改めて注目したいのが「脂質オフ」！ 脂質は1gあたりのカロリーが、糖質やタンパク質の2倍以上。つまり、脂質を賢く抑えることが、適切な体づくりへの最短ルートなんです。 そんな脂質オフをテーマにした本の決定版『脂質オフで節約！やせるおかず』の電子版が、4月17日限定で399円のスペシャルセール中です！