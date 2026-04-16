株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月17日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品を期間限定で新発売する。■「特製スモークベーコンソ