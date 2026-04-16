お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が14日、オフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの可愛すぎる“やきもち”エピソードを明かし、ファンから反響を呼んでいる。 この日、小原は「笑顔の帰宅からの★」と題してブログを更新し、絵文字を交えながら「こうめちゃん、今日も笑顔で帰ってきてくれました！」と報告。「小学校はとても楽しいらしいです」と順調な学校生活に喜びをにじませ、「うれし」と母としての素