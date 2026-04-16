米メディアが驚いたドジャースのスタメン【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）いつもなら“1番上”にあるべき名前がこの日はなかった。ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われるメッツ戦に先発登板。今季3度目の先発マウンドは、打者としては出場せず、投手に専念して迎えることとなった。米メディアも発表された先発メンバーに驚きを隠せなかった。大谷の投手専念に、複数の